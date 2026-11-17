В Русской православной церкви разъяснили богословские причины ухода человека из жизни, подчеркнув, что кончина не является случайным событием, а определяется либо достижением духовной чистоты, либо полным погружением в грех. Об этом пишет ИА «Кулик».

Согласно церковному учению, земное существование рассматривается исключительно как переход в вечность. Представители духовенства выделяют два ключевых сценария завершения земного пути. Первый предполагает готовность души к спасению после ее полного очищения. Второй касается людей, окончательно отвергнувших покаяние: в такой ситуации смерть трактуется как прямое следствие осознанного духовного выбора самого человека.

Верующих призывают сместить фокус со страха перед физической кончиной на боязнь совершения грехов. Тревога по поводу конца земных дней в данной парадигме расценивается как проявление маловерия. Осознание жизни как начального этапа вечного бытия, по мнению церкви, наполняет существование глубоким смыслом, побуждая к осознанному служению Богу и помощи ближним.