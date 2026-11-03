Студентки Нижегородской области получили ₽100 тыс. за рождение ребенка

В Нижегородской области в 2026 году единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей при рождении ребенка получили 372 студентки. Всего за время действия этой меры поддержки деньги были перечислены 760 студенткам, то есть почти половина всех получательниц пришлась именно на текущий год. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на министерство социального развития и семейной политики региона.

Выплата предназначена для поддержки нижегородок при рождении ребенка и доступна студенткам очной формы обучения — в вузах, колледжах, техникумах, училищах и организациях дополнительного профессионального образования, независимо от того, учатся они на бюджете или на платной основе. Таким образом, мера охватывает широкий круг молодых мам, совмещающих учебу с материнством.

Подобная поддержка решает сразу несколько задач. Во-первых, она снижает финансовую нагрузку на студенческие семьи в самый уязвимый период — первые месяцы после рождения ребенка, когда расходы резко возрастают, а возможности подработки ограничены. Во-вторых, стимулирует молодых женщин не прерывать образование: получив выплату, они могут продолжать учебу, не откладывая ее на неопределенный срок из-за нехватки средств. В-третьих, такая мера работает на демографические цели региона, показывая, что материнство и образование совместимы, а государство готово подставить плечо. Важно и то, что выплата не привязана к форме обучения — ни бюджет, ни платное отделение не становятся препятствием, что делает помощь доступной для всех студенток независимо от их финансового положения.

Последствия этой меры ощутимы как для самих получательниц, так и для региона в целом. Для студенток 100 тыс. рублей — это существенная сумма, которая может покрыть первоначальные расходы на малыша, оплату жилья, медицинские нужды или часть стоимости обучения. Для области рост числа получательниц почти вдвое за год говорит о востребованности поддержки и о том, что молодые семьи ей доверяют. Кроме того, программа формирует позитивный имидж региона как территории, дружественной к материнству и молодежи, что может влиять на миграционные настроения и решение остаться здесь после учебы. В долгосрочной перспективе такие меры способствуют повышению рождаемости и укреплению демографического потенциала, хотя эффект зависит от комплекса факторов — доступности жилья, работы и инфраструктуры для детей.

Итог первого года активной реализации программы впечатляет: 372 студентки получили выплату в 2026 году, а всего за время действия меры — 760 человек. Это означает, что почти половина всех получательниц пришлась на текущий год, что свидетельствует о растущем интересе и доверии к инициативе. Поддержка доступна студенткам очной формы обучения независимо от бюджета или платного отделения, а значит, охватывает широкий круг молодых мам. В условиях, когда совмещать учебу и материнство непросто, такая помощь становится реальным подспорьем. Если динамика сохранится, к концу года число получательниц может заметно вырасти, а сама программа — укрепиться как один из ключевых инструментов социальной политики региона.

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