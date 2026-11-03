«Мы не защищены от него»: Роспотребнадзор предупредил о распространении штамма опасного гриппа в России

На фоне сезонного подъема простудных заболеваний в стране фиксируется увеличение числа случаев свиного гриппа, о чем в беседе с Telegram-каналом «Юнашев Live» сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. На пост ссылается интернет-издание «Ямал-Медиа» .

По словам главы ведомства, доля выявленного вируса гриппа А (H1N1), известного как свиной грипп, достигла пяти процентов от общего числа диагностируемых инфекций. Специалисты отмечают сезонную активизацию ОРВИ и увеличение удельного веса гриппозных инфекций, которые представляют особую опасность из-за отсутствия у населения сформированной защиты.

Эксперты поясняют, что данный штамм не циркулировал в предыдущие годы, поэтому у граждан нет к нему приобретенного иммунитета. В связи с этим медики настаивают на необходимости прохождения вакцинации, так как ранее поставленные прививки не обеспечивают защиту от нового варианта вируса. Кроме того, специалисты настоятельно рекомендуют отказаться от самолечения и при первых симптомах недомогания обращаться за квалифицированной медицинской помощью.