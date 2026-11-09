Балтийский циклон: метеоролог дала детальный прогноз на неделю в Московском регионе

Пятница, 13 ноября, станет самым теплым и одновременно самым ненастным днем на этой неделе в Москве и Московской области. Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с Общественной Службой Новостей предупредила, что столбики термометров поднимутся до 9 градусов выше нуля, однако только в дневные часы на регион может обрушиться до 10 миллиметров дождя, а порывы ветра достигнут 12–15 метров в секунду.

По ее словам, до среды погода будет определяться антициклоном с центром над Черным морем, который обеспечит высокое давление, облачность с прояснениями и отсутствие осадков. Минимальная температура во вторник и среду составит +1…+3 градуса в Москве и от 0 до +3 по региону, а дневная будет держаться в пределах +3…+6, что примерно на 4 градуса выше климатической нормы. Ситуация начнет меняться в четверг, когда на смену антициклону придет атлантический циклон с центром над Балтикой. В этот день местами ожидаются небольшие осадки, возможно, в смешанной фазе мокрого снега с дождем, а температура ночью составит 0…+2 градуса, днем — +2…+4 в Москве и до +5 по области. Пик ненастья придется именно на пятницу 13-го.

«Будет облачно, ночью местами будут приниматься небольшие осадки, днем временами будет дождь. Причем дождя только в дневное время может выпасть до 10 миллиметров», — пояснила эксперт.

Метеоролог добавила, что преобладающая минимальная температура составит 0…+5, а максимальная — +4…+9 градусов, что почти на 5 градусов выше нормы. Неприятным фактором станет плотный порывистый западный ветер. Потепление будет вызвано тем, что регион ненадолго окажется в теплом секторе циклона. Однако уже к субботе циклон сместится на северо-восток, и Москва окажется за холодным фронтом. В субботу температура в течение суток будет одинаковой — 0…+5 градусов, что говорит о ее стремительном понижении, сохранится плотный западный ветер с порывами 12–14 метров в секунду. В воскресенье похолодание продолжится в тех же пределах без суточного хода, осадки сохранятся, а к дождю может присоединиться мокрый снег.

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