Закрытые офисы и сухой воздух: врач объяснила причины осеннего роста ОРВИ

Осенний рост заболеваемости ОРВИ связан не столько с холодом, сколько с условиями, в которых люди проводят большую часть дня. Об этом RuNews24.ru рассказала врач Ангелина Сулейманова, ассистент кафедры госпитальной терапии ИМД Пироговского Университета.

Под привычным словом «простуда» обычно подразумевают острую респираторную вирусную инфекцию. Ее вызывают риновирусы, аденовирусы и другие возбудители. Заболевание чаще всего сопровождается насморком, воспалением горла, слабостью и повышением температуры. В отдельных случаях инфекция затрагивает нижние дыхательные пути.

Осенью и зимой вирусам проще распространяться между людьми. Из-за прохладной погоды многие реже проветривают помещения и дольше остаются в закрытых пространствах: офисах, школах, детских садах и общественном транспорте. При тесном контакте вероятность передачи инфекции возрастает.

Дополнительную нагрузку на организм создают сухой воздух из-за отопления, перепады температур и переохлаждение. Сопротивляемость инфекциям также может снижаться на фоне хронического стресса, усталости, недостатка солнечного света, нарушений сна и несбалансированного питания.

Чтобы уменьшить риск заболевания, Сулейманова советует регулярно проветривать комнаты и следить за влажностью воздуха. Оптимальным показателем специалист называет 40–60%. Не менее важны полноценный отдых и достаточный сон: взрослым рекомендуется спать не менее 7–8 часов в сутки.

В рационе должны присутствовать овощи, фрукты, ягоды и зелень. В местах большого скопления людей врач рекомендует использовать маски, а после возвращения домой тщательно мыть руки. Дополнительно стоит регулярно очищать поверхности, к которым часто прикасаются: телефоны, дверные ручки, ключи и выключатели.

Не следует забывать о прогулках и физической активности. Среди других мер профилактики специалист выделила вакцинацию от гриппа и профилактику дефицита витамина D.

Отдельное внимание стоит уделить одежде. В холодное время года важно подбирать ее по погоде, но не допускать перегревания в транспорте и помещениях. Для этого верхнюю одежду можно расстегнуть или снять.

По словам врача, полностью исключить риск заражения невозможно, однако простые повседневные привычки помогают снизить вероятность встречи с сезонными вирусами.