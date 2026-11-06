Данные Lенты.ру: беспилотники ВСУ попытались атаковать Кубань

Вооруженные силы Украины совершили атаку с применением беспилотных летательных аппаратов на Краснодарский край. Удар пришелся по региону, где находится Афипский нефтеперерабатывающий завод — один из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов юга России, мощности которого позволяют перерабатывать до 500 тыс. тонн нефти в месяц. Об этом со ссылкой на Telegram-канал «Kub Mash» сообщает издание « Lenta.ru ».

В регионе задействованы силы противовоздушной обороны, ведущие отражение воздушной атаки. На фоне угрозы местные власти обратились к жителям с призывом не отправлять детей в учебные заведения. Ранее также поступали сообщения о звуках работающих сирен системы оповещения на территории края и о массированном налете беспилотников на соседнюю Ростовскую область, где силы ПВО работали в Ростове-на-Дону, Таганроге и ряде районов.