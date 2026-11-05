Настоящая пернатая ОПГ: жительница Павловского Посада рассказала о бунте птиц из-за кормушки
Фото: [Александр Бакланов]
Обычная подкормка воробьев в Павловском Посаде обернулась настоящим «пернатым рэкетом» под окнами, о чем изданию REGIONS рассказала местная жительница, а ситуацию прокомментировал орнитолог Петр Шилов.
Инициатива хозяйки повесить за окном кормушку привлекла не только воробьев, но и поползня. После прилета последнего птицы словно объединились в организованную группу: начали громко перекликаться и стучать клювами по стеклу. Когда девушка попыталась убрать угощение, пернатые устроили шумный протест у окна, вынудив подмосквичку сдаться и возобновить регуляр поставку семечек.
Иерархия в банде и советы эксперта
Курьезная история быстро переросла в шутливое обсуждение птичьих повадок, однако орнитолог напомнил о важных правилах подкормки:
- «Авторитет» и массовка: По словам жительницы, поползень взял на себя роль главаря банды, а воробьи выступают в качестве массовки, создающей шум и требующей «дань».
- Рацион без вреда: Орнитолог Петр Шилов предупредил, что давать птицам соленое, жареное, свежий хлеб или испорченные продукты категорически нельзя. Безопасное меню должно состоять из сырых семечек, проса и овсяных хлопьев.
- Гигиена и соседство: Эксперт порекомендовал размещать кормушки так, чтобы пернатые не загрязняли фасад здания, окна и не провоцировали бытовые конфликты с соседями по дому.