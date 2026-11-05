Настоящая пернатая ОПГ: жительница Павловского Посада рассказала о бунте птиц из-за кормушки

Обычная подкормка воробьев в Павловском Посаде обернулась настоящим «пернатым рэкетом» под окнами, о чем изданию REGIONS рассказала местная жительница, а ситуацию прокомментировал орнитолог Петр Шилов.

Инициатива хозяйки повесить за окном кормушку привлекла не только воробьев, но и поползня. После прилета последнего птицы словно объединились в организованную группу: начали громко перекликаться и стучать клювами по стеклу. Когда девушка попыталась убрать угощение, пернатые устроили шумный протест у окна, вынудив подмосквичку сдаться и возобновить регуляр поставку семечек.

Иерархия в банде и советы эксперта

Курьезная история быстро переросла в шутливое обсуждение птичьих повадок, однако орнитолог напомнил о важных правилах подкормки: