Как рассказал лидер движения «Мы – вместе с Россией» Рогов, элитное подразделение называется «Марун», на его вооружении стоят немецкие танки Leopard. Он также сообщил, что в Запорожской области Украина бросила в бой не меньше двух третей от этой группировки. В итоге элитный отряд понес большие потери, которые исчисляются тысячами.

По словам Рогова, «Марун» отправили на штурм села Работино, власти Украины рассчитывала затем захватить город Токмак. Отряд был хорошо вооружен и снабжена западной техникой. Российские военные отмечают, что украинская армия ожесточенно пытается прорваться к дороге на Токмак.