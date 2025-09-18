В затонувшем фургоне нашли пропавшего 20 лет назад мужчину

В реке Огайо спустя два десятилетия был найден затонувший фургон с останками мужчины, пропавшего в 2006 году. Об этом также сообщает People.

В американском штате Огайо обнаружили останки мужчины, пропавшего без вести еще в 2006 году. Фургон, в котором находилось тело, был найден дайвером на дне реки, недалеко от города Морганфилд.

Автомобиль Plymouth Voyager 1994 года с характерной росписью на двери соответствовал описанию машины, на которой в последний раз видели 38-летнего Джеймса Майкла Миллса. Его родственница, Келли Фармер, сообщила, что после обнаружения фургона семья почувствовала облегчение от осознания того, что они наконец смогут вернуть Джеймса домой.

Останки направлены на экспертизу для точной идентификации. Мать Миллса не дожила до этого дня, но, как подчеркнула Фармер, о нем никогда не забывали, и семья продолжала поиски все эти годы. В прошлом году в Морганфилде даже провели памятную службу в честь пропавшего мужчины.

Ранее в Москве нашли двух пропавших из-за украинских мошенников мальчиков.