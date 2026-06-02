Вандалы разгромили 30 могил в Бишкеке: соотечественники бьют тревогу из-за роста ксенофобии

Координационный совет российских соотечественников Киргизии (КСРС) выступил с официальным обращением в связи с очередным актом вандализма на православном кладбище в МТУ «Новопавловка» города Бишкека. По данным организации, инцидент произошел вечером 21 мая 2026 года, когда неизвестные разгромили и подожгли несколько захоронений.

В своем обращении Координационный совет указал, что подобные действия не только оскорбляют память усопших, но и напрямую провоцируют разжигание национальной розни и идут вразрез с политикой президента Садыра Жапарова по укреплению межнационального и межконфессионального мира в республике.

Хронология и масштаб произошедшего

Сообщается, что на кладбище в МТУ «Новопавловка» вандалы не только сломали памятники, ограды и деревянные кресты, но и подожгли могилы. По предварительным данным, разрушения затронули около 30 захоронений. Случай вызвал широкий резонанс, и местные жители, чьи родственники похоронены на этом погосте, обратились в правоохранительные органы с соответствующими заявлениями.

Примечательно, что это далеко не первый подобный случай в регионе. В мае 2025 года это же кладбище уже страдало от действий вандалов, и, по имеющимся данным, периодические акты насилия на православных кладбищах Киргизии становятся системной проблемой.

Кто и как ответит за содеянное

В КСРС усмотрели в действиях злоумышленников состав преступления, предусмотренный статьей 164 Уголовного кодекса КР (надругательство над телом умершего и осквернение мест захоронения).

В своем заявлении Координационный совет обратился к пострадавшим: «Уважаемые жители МТУ „Новопавловка“ и все граждане, могилы родственников которых подверглись этому варварскому надругательству! Вы имеете право обратиться в судебные органы по взысканию компенсации за причинение морального и имущественного вреда».

Законодательством Кыргызстана за подобные действия предусмотрена уголовная ответственность, которая наступает с 16 лет. Нарушителям грозит штраф до 500 расчетных показателей, либо ограничение свободы на срок до года, либо общественные работы на срок до 100 часов.

В рамках расследования, по данным милиции, были доставлены шесть несовершеннолетних в возрасте от 13 до 16 лет. В КСРС напомнили, что если виновные не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности, обязанность по компенсации ущерба может быть возложена на их родителей или законных представителей.