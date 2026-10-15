Постоянное ворчание может указывать на хроническое раздражение, повышенную тревогу и эмоциональное выгорание. Об этом « Абзацу » рассказал клинический психолог Валентин Денисов-Мельников. По его словам, регулярные жалобы на внешние факторы также свидетельствуют о психологической незрелости.

Специалист отметил, что если человеку все не так — соседи, цены, молодежь, музыка, — то за вечным ворчанием стоят раздражение, тревога, выгорание и ригидность. С возрастом это прогрессирует. Ворчание — не признак старческих изменений, а свидетельство плохого характера, капризности и незрелости. Это способ перекладывания ответственности: вместо решения проблемы можно просто жаловаться.

По словам психолога, появление подобного демонстративного недовольства у молодых людей говорит об уязвимости их нервной системы перед повседневным стрессом. Вместо гибкости и адаптации к меняющимся условиям жизни они начинают неосознанно копировать деструктивные возрастные модели поведения. Денисов-Мельников добавил, что иногда человек уже в 27 лет внутренне садится у подъезда на лавочку и начинает обсуждать, куда катится мир. И это для него удобно.