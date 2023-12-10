Венгрия вслед за Польшей и Словакией начнет блокировать украинские грузы на границе

Венгерские дальнобойщики с понедельника, 11 декабря, начнут бессрочную блокировку совместной с Украиной границы Венгрии для всех украинских грузовиков, проинформировала Венгерская ассоциация грузоперевозчиков MKFE.

Напомним, ранее блокаду для большегрузов из Украины устроили в соседних Польше и Словакии. Причиной тому преференции Евросоюза для украинских перевозчиков, которые ущемляют права местных производителей.

«Перевозчики призывают к немедленному пересмотру соглашения, а также к эффективному и интенсивному официальному контролю за украинскими перевозчиками», — цитирует заявление MKFE «Аргументы недели».

В MKFE подчеркнули, что цель блокады украинских грузоперевозчиков — дать четко понять Еврокомиссии, что соглашение с Украиной о либерализации грузоперевозок ввергли венгерские компании «в критическое положение».

Напомним, с начала ноября из-за блокирования Польшей на границе украинских фур там бесцельно простаивают тысячи грузовиков с топливом, военными дронами, тепловизорами и медицинскими препаратами.