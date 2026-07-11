Стихия помешала свадьбе Иды Галич и Олега Ледвича

Блогер и телеведущая Ида Галич вышла замуж за бизнесмена Олега Ледвича. Пара официально зарегистрировала брак в Москве, а свадебное торжество решили устроить в Северной Осетии, сообщает The Voice. Место для праздника выбрали неслучайно — это Мидаграбинское озеро, где родилась мама Иды. Однако погода внесла свои коррективы.

В день свадьбы началась сильная гроза. Ветер сдул шатры, сцену и весь декор. Дождь залил площадку, и гости начали покидать место событий. Галич вышла на связь с подписчиками и сообщила, что свадьба все-таки состоится — но уже в ресторане. О дожде, под которым танцевали гости, она пообещала рассказать на следующий день.

Стоит отметить, что до начала торжества разгорелся скандал. Местные жители возмутились, что территорию у озера расчистили бульдозером и возвели там сооружения. Однако сама Ида заявила, что, наоборот, благоустроила местность.

Несмотря на все трудности, свадьба состоялась. Она показала официальный документ, подтверждающий брак.

Ранее сообщалось, что Ида Галич и Олег Ледвич начали праздновать свадьбу в самолете.