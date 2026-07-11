Лисички, сыроежки и белые с червями: что ждет грибников в подмосковных лесах в июле

Середина июля, по прогнозам специалиста, ознаменуется для подмосковных лесов богатым урожаем сразу нескольких видов грибов. В лесах ожидается появление белых грибов, подосиновиков, подберезовиков, маслят, моховиков, летних опят, шампиньонов, а также лисичек и сыроежек. Такой информацией с РИА Новости поделился биолог Дмитрий Федоров.

«Богатый грибной урожай начнется к середине июля в подмосковных лесах, в которых в этом (2026 - ред.) году будут обильно расти благородные белые грибы, подосиновики, подберезовики, маслята, моховики, летние опята и шампиньоны», — сказал биолог.

В беседе с агентством эксперт уточнил, что среди всего перечисленного многообразия отдельного внимания заслуживают лисички и сыроежки. По его словам, именно эти виды становятся настоящими фаворитами второго месяца лета, поскольку их активный рост достигает пика как раз к середине июля.

Вместе с тем биолог обратил внимание на одну существенную особенность, сопутствующую грибному сезону. Июль характеризуется высокой влажностью. Этот фактор, как пояснил Федоров, играет с грибниками злую шутку. Из-за избыточной влаги многие грибы, и в первую очередь благородные белые, достаточно стремительно поражаются червями.

«Из-за червей, которые любят полакомиться грибами, рекомендуется тщательно осматривать каждый грибной срез и в случае поражения червями или жуками лучше оставить плодовое тело гриба в лесу», — подчеркнул он.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

В связи с этим специалист дал практическую рекомендацию относительно того, как поступать с добычей при обнаружении дефектов. Он отметил, что отношение к червивости может быть разным в зависимости от степени повреждения. Если на грибе имеется лишь легкий след присутствия вредителей — пара небольших дырочек, — то, по мнению биолога, некоторые сборщики аккуратно иссекают эти участки, а оставшуюся часть используют в кулинарных целях. В таком виде продукт вполне пригоден для приготовления.

Однако в случаях, когда картина иная, подход должен быть категоричным. Если гриб буквально кишит личинками, его структура стала рыхлой и водянистой или же на нем заметны признаки начавшегося гниения, то, как утверждает Дмитрий Федоров, более разумным решением будет отказаться от его транспортировки домой. Такой экземпляр уже непригоден к употреблению.

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