Дочь Оззи Осборна призналась, что набрала 12 кг на фоне стресса

В интервью The Sun она призналась, что летом 2025 года пережила сразу два тяжелых события: смерть отца и расставание с женихом. На фоне стресса певица начала стремительно худеть. Однако, как подчеркнула Осборн, расстройства пищевого поведения у нее не было. Изменения во внешности сильно беспокоили поклонников, которые опасались за ее здоровье.

«Никто не знает, с чем люди сталкиваются наедине с собой, а мне просто было очень грустно. Никому и никогда не пожелаю пережить такую боль», — заявила Осборн.

За последние полгода Келли набрала около 12 кг и призналась, что рада этому. Певица отметила, что борется с колебаниями веса практически всю жизнь. В подростковом возрасте, например, ей было сложно избавиться от лишних килограммов. В 2018 году она решилась на операцию по уменьшению желудка, после которой сбросила почти 38 кг.

Сейчас Келли старается принять себя и не гнаться за идеальными параметрами. Она делится переживаниями с поклонниками, и многие поддерживают ее в этом.

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