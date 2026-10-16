Папарацци заметили звезду «Голодных игр» Дженнифер Лоуренс на прогулке с мужем

36-летнюю звезду «Голодных игр» Дженнифер Лоуренс заметили во время прогулки по Нью-Йорку, сообщает People. Компанию актрисе составил ее супруг — 42-летний галерист Кук Марони.

Для выхода Лоуренс выбрала пуховик от Dries Van Noten. Он выполнен в мшисто-зеленом цвете с абстрактным принтом в оранжевых тонах. У пуховика свободный силуэт, удлиненные рукава, объемный капюшон и асимметричная застежка.

К пуховику актриса подобрала брюки из шерсти и кашемира от The Row. На ногах у нее были классические угги. Завершили образ черная кепка с надписью American Pictures, темные солнцезащитные очки и черная замшевая сумка от Phoebe Philo.

Лоуренс и Марони поженились в октябре 2019 года. Пара сыграла свадьбу в старинном особняке Belcourt of Newport в штате Род-Айленд. В феврале у Дженнифер и Кука родился первый сын, а в начале 2025 года — второй ребенок.

Ранее стало известно, что Дженнифер Лоуренс завела аккаунт в запрещенной в России социальной сети.