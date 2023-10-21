Вице-спикер Госдумы Кузнецова заявила, что программа «Жилье для молодой семьи» очень недофинансирована
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По словам вице-спикера нижней палаты парламента Анны Кузнецовой, программа «Жилье для молодой семьи» очень сильно недофинансирована.
Она добавила, что падение ее финансирования и отклонение от плана недопустимо.
По мнению парламентария, многие молодые семьи не успевают получить жилье до 35 лет, поэтому просто выбывают из программы, а сама программа, по сути, превращается в профанацию.