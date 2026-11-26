Российским туристам в Египте начнут выдавать электронные визы с QR-кодами вместо наклеек в паспорте. Первым систему внедрит аэропорт Хургады: она заработает 1 июля 2027 года. Об этом сообщает РИА Новости .

Бумажные визовые стикеры полностью отменят. Оформить визу по прибытии по-прежнему можно будет самостоятельно: в аэропортах установят специальные терминалы. Тем, кто хочет подготовить документы заранее, предложат отдельный сайт или мобильное приложение.

За электронную визу предусмотрена дополнительная плата: $6 (около ₽490). С 1 января основной визовый сбор вырастет с $30 до $33. После введения новой системы туристам придётся заплатить $39 (около ₽3200) с человека.

Переход на QR-визы будет поэтапным: с марта 2027 года в аэропортах Сфинкс и Александрия, с мая в Эль-Аламейне и Марса-Матрухе, с сентября в Марса-Аламе, с октября в Луксоре и Асуане. Сроки для Шарм-эль-Шейха пока не объявлены.