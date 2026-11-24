Доставка грузов на полуостров или обратно на материк из Крыма требует четкого выбора между тремя принципиально разными логистическими схемами, и ошибка на этапе планирования может обернуться неделями простоя на границе. Отправляете ли вы автомобиль с товаром внутри, стандартный морской контейнер или целый железнодорожный вагон — от этого зависит не только стоимость, но и вся цепочка бюрократических согласований. Об этом сообщает « Крым 24 ».

Если в Крым нужно доставить машину вместе с грузом, путь лежит через автомобильный паром, но сесть за руль и просто приехать на переправу не получится. С октября 2022 года действует постановление главы администрации Краснодарского края № 755, согласно которому на паром пропускают только приоритетные грузы. Допуск выдает Минтранс Крыма, поэтому сначала придется согласовать отправку в профильном министерстве, дождаться включения в заветный список и только потом регистрироваться на накопителе, следуя командам диспетчера. Для Севастополя правила еще строже: там допуск подтверждает уже Правительство города, а за справками водители обращаются в официальную группу ВКонтакте департамента транспорта.

Морская переправа работает иначе и подходит только для контейнеров, которые плывут сами по себе. Маршрут пролегает между портом Кавказ и крымскими терминалами, но ключевое отличие в том, что ваша машина остается на берегу. Это значит, что в порту прибытия груз должен встречать встречный транспорт, о котором нужно договориться заранее. Процесс начинается с подготовки контейнера — если груз не помещается, терминал поможет с перегрузкой, но это тоже требует предварительного согласования. Стоимость и порядок выдачи всегда индивидуальны, поэтому их нужно уточнять напрямую у морских терминалов по указанным телефонам.

Железнодорожный канал предлагает максимальную вариативность: можно отправить как целый вагон через ТЦФТО РЖД, так и совместить авто с ж/д в рамках сервиса «РЖД Логистики». Если отправка идет с материка, заявка подается в федеральные структуры РЖД, а вот вывозить груз с полуострова придется через Крымскую железную дорогу, связываясь с круглосуточным диспетчером. Стандартная процедура всегда состоит из четырех шагов: подача заявки с указанием веса и габаритов, оформление договора и оплата, сдача груза и его получение с подписанием документов. Перед погрузкой отправление обязательно проверяется по приказу Росжелдора № 285 от 2020 года, а все условия хранения на терминале фиксируются в договоре с перевозчиком.

Главная ошибка, на которой спотыкаются грузоотправители — попытка решить вопросы на месте. Паром не примет машину без допуска Минтранса, морской терминал не поставит контейнер на борт без встречного транспорта, а железная дорога не примет вагон без подписанного договора и оплаты. Стоимость и сроки всегда плавающие, поэтому финальные цифры озвучиваются только на этапе согласования, и именно от скорости прохождения этих бюрократических фильтров зависит, когда груз пересечет Керченский пролив.

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