Исследование «Авито»: 81% россиян сохранили яркие воспоминания об отдыхе в детстве

Почти 61% опрошенных жителей Московского региона выразили готовность отправиться в туристическую поездку по местам своих детских путешествий, заложив на нее в среднем ₽14,3 тыс. Такие данные по итогам масштабного октябрьского опроса 10 тыс. совершеннолетних россиян привели аналитики сервиса «Авито Путешествия». О наличии ярких и запоминающихся поездок в детстве сообщили 81% участников исследования. Наиболее теплые воспоминания у граждан связаны с отдыхом на морском побережье (40%) и выездами в локации с уникальной природой — в горы, на озера и в заповедники (27%). При этом прослеживается четкая возрастная дифференциация: молодежь 18–24 лет чаще выделяет малые исторические города и регионы с самобытными традициями, тогда как респонденты старше 55 лет отдают предпочтение крупным культурным центрам и мегаполисам, об этом сообщает издание REGIONS .

Мотивация туристов и предпочтительная длительность поездок

Ключевыми драйверами интереса к ностальгическому туризму стали желание вновь окунуться в атмосферу детства (49%) и стремление ненадолго сменить обстановку, отвлекшись от повседневной рутины (43%). Кроме того, 40% респондентов хотят вернуться в локации, где проходил их семейный отдых, а 35% мечтают показать памятные места своим близким; представители возрастной группы 18–34 лет также особенно заинтересованы в том, чтобы воссоздать архивные детские фотографии. Оптимальной продолжительностью такого путешествия 38% планирующих поездку в ближайший год назвали формат от 4 до 7 дней, при этом молодежь 18–24 лет чаще ориентируется на однодневные выезды без ночевки, а россияне старше 45 лет — на туры длительностью более недели.

Финансовые ожидания и главные барьеры на пути к поездке

В среднем по России заявленный бюджет на поездку по местам детства составляет ₽13,9 тыс., варьируясь от ₽13,1 тыс. среди пенсионеров старше 65 лет до ₽14,6 тыс. у россиян в возрасте 45–64 лет. Основным сдерживающим фактором для реализации планов остается финансовый вопрос: 34% опрошенных опасаются, что реальные расходы на дорогу и проживание окажутся выше запланированной суммы. Для аудитории 18–44 лет существенным препятствием выступает хроническая нехватка свободного времени, а участники младше 35 лет нередко отказываются от идеи из-за опасений, что знакомые с детства места за прошедшие годы слишком сильно изменились.