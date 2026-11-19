Начать формировать накопления на старость можно даже при небольшом заработке, если внимательно контролировать личные финансы. Для этого необходимо разобраться, сколько денег поступает ежемесячно и на какие покупки они уходят. Об этом RT рассказала ассистент кафедры финансов, учета и аудита экономического факультета РУДН Ламия Мамедова.

По словам специалиста, многие россияне привыкли оценивать свое финансовое положение приблизительно, не записывая повседневные расходы. Из-за этого бывает сложно определить, какая часть заработка уходит на обязательные нужды, а какие траты можно сократить. Финансист предложила провести двухмесячный эксперимент, который поможет получить более точное представление о семейном бюджете.

В течение первого месяца Мамедова рекомендует фиксировать абсолютно все поступления и покупки, не пытаясь сразу изменить привычный образ жизни. После этого расходы следует разделить на две группы: обязательные, без которых невозможно обойтись, и дополнительные. Такой анализ позволит увидеть реальную структуру трат и определить, остаются ли свободные средства.

На втором этапе необходимо составить финансовый план с учетом полученных результатов. В нем следует обозначить минимальную сумму, необходимую для повседневной жизни, и определить, сколько денег можно регулярно направлять в накопления. По мнению эксперта, систематический учет помогает перейти от приблизительных расчетов к осознанному управлению личными финансами.

Если заработка не хватает даже на обязательные расходы, одной экономии может оказаться недостаточно. В таком случае Мамедова советует рассмотреть возможность получения дополнительного дохода. При этом эксперт не называет универсальную сумму, которую необходимо ежемесячно откладывать на пенсию: размер сбережений зависит от финансовых возможностей конкретного человека.

Ранее специалисты также предупреждали об опасности чрезмерно жестких ограничений в расходах. Резкое сокращение привычных трат может оказаться психологически сложным, поэтому формировать накопления лучше постепенно, ориентируясь на реальные доходы и обязательства.