С января по октябрь текущего года сотрудники Горьковской магистрали нашли и вернули пассажирам более 5,5 тыс. вещей, оставленных в поездах дальнего следования. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу Горьковской железной дороги (ГЖД).

Чаще всего путешественники забывают в вагонах документы, электронные гаджеты, одежду и различные аксессуары. Однако среди находок встречаются и весьма необычные предметы.

Так, одному пассажиру вернули целый чемодан, который он умудрился оставить в купе. Другим путешественникам сотрудники ГЖД помогли воссоединиться с ирригатором и пластинкой для выравнивания зубов. Поиск забытых вещей возможен в течение 30 дней с момента поездки. Для этого пассажиру необходимо заполнить электронную заявку на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Услуги и сервисы», указав свои данные, номер билета и подробное описание потерянного предмета.

Для удобства пассажиров в системе уже загружены фотографии некоторых найденных вещей с привязкой к конкретным местам в вагоне. Если обнаружится совпадение, пассажир увидит эти фото и сможет опознать свою собственность. После этого человек получит информацию о месте нахождения предмета и сможет забрать его.

Ранее было названо число возвращенных вещей пассажирам нижегородского метро.