Кольцо с бриллиантом, принадлежавшее британскому модельеру Люси Дафф-Гордон, одной из наиболее известных пассажирок лайнера «Титаник», реализовано на аукционе за 110 тыс. фунтов стерлингов ($145 тыс.). Соответствующие сведения предоставил аукционный дом Henry Aldridge & Son, передает ТАСС .

По имеющимся данным, ювелирное изделие было преподнесено женщине в качестве подарка на помолвку. На протяжении нескольких десятилетий украшение находилось в семье Дафф-Гордон, где передавалось по наследству. Покупатель, чье имя не раскрывается, вместе с кольцом получил письмо, подтверждающее происхождение драгоценности, а также официальный сертификат на бриллиант, выданный Бирмингемской пробирной палатой.

Кроме того, за 24 тыс. фунтов ($31 тыс.) на торгах был продан портсигар лондонской фирмы Asprey. Этот предмет супруги Дафф-Гордон вручили судовому казначею парохода «Карпатия» Эрнесту Брауну в знак признательности за помощь. Указанное судно подобрало их после крушения «Титаника».

Люси Дафф-Гордон (1863–1935) являлась одним из ведущих британских модельеров конца XIX — начала XX века. Ее лондонский дом моды, пользовавшийся влиянием, имел филиалы в Париже, Нью-Йорке и Чикаго.

В ходе крушения лайнера леди Дафф-Гордон и ее супруг спаслись в шлюпке №1. Плавсредство было рассчитано на 40 человек, однако на его борту находились лишь 12 пассажиров. Впоследствии супругов обвиняли в подкупе экипажа и оставлении тонущего корабля до прибытия остальных. Однако модельеру и ее мужу удалось опровергнуть эти обвинения.

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