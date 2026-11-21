В новую подборку вошли 40 текстовых документов и три видеозаписи. Как утверждается, ролики были сняты на Ближнем Востоке в 2020 году: на кадрах объекты пролетают в непосредственной близости от кораблей. На одной из записей объект перемещается на фоне судна, которое по очертаниям напоминает авианосец или танкер.

Еще одно видео, согласно сопроводительной информации, также было сделано на Ближнем Востоке в январе 2026 года. Продолжительность записи составляет почти минуту; на ней зафиксированы несколько неопознанных объектов, движущихся над поверхностью воды.

Ранее сообщалось о том, что ученые изучили тысячи страниц материалов Пентагона.