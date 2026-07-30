В Подмосковье за сутки местами выпала четверть месячной нормы осадков
Синоптик Леус: дожди продолжат идти в столичном регионе до конца четверга
В отдельных районах Московской области за прошедшие сутки выпало до четверти месячной нормы осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, передает Агентство городских новостей «Москва».
По данным синоптика, в самой столице осадки оказались незначительными. На метеостанции ВДНХ зафиксировали 2 мм дождя, на других наблюдательных пунктах Москвы выпало от 1 до 3 мм. В частности, на Балчуге зарегистрировали 1 мм осадков, а в районе Бутово — 3 мм.
Значительно более интенсивные дожди прошли в Подмосковье. В Волоколамске за сутки выпало 15 мм осадков, причем сильные дожди там наблюдаются уже второй день подряд. Наиболее обильные осадки были отмечены в Талдоме, где метеостанции зафиксировали 22 мм дождя. Такой объем соответствует примерно 26% климатической нормы июля.
По прогнозу специалиста, неустойчивая погода сохранится в столичном регионе в течение ближайшей ночи и четверга. Осадки будут носить периодический характер, а переход к более сухой погоде ожидается с пятницы.
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