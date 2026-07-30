В Подмосковье за сутки местами выпала четверть месячной нормы осадков

В отдельных районах Московской области за прошедшие сутки выпало до четверти месячной нормы осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, передает Агентство городских новостей « Москва ».

По данным синоптика, в самой столице осадки оказались незначительными. На метеостанции ВДНХ зафиксировали 2 мм дождя, на других наблюдательных пунктах Москвы выпало от 1 до 3 мм. В частности, на Балчуге зарегистрировали 1 мм осадков, а в районе Бутово — 3 мм.

Значительно более интенсивные дожди прошли в Подмосковье. В Волоколамске за сутки выпало 15 мм осадков, причем сильные дожди там наблюдаются уже второй день подряд. Наиболее обильные осадки были отмечены в Талдоме, где метеостанции зафиксировали 22 мм дождя. Такой объем соответствует примерно 26% климатической нормы июля.

По прогнозу специалиста, неустойчивая погода сохранится в столичном регионе в течение ближайшей ночи и четверга. Осадки будут носить периодический характер, а переход к более сухой погоде ожидается с пятницы.

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