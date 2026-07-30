Аналитики указали на значительное повышение стоимости апартаментов

На первичном рынке недвижимости Москвы существенно сократилось предложение апартаментов после введения ограничений на строительство таких объектов. Об этом « Известиям » сообщила основатель агентства недвижимости «БезФильтров» Ригина Гордеева.

По оценке эксперта, в границах старой Москвы количество выставленных на продажу апартаментов за последний год уменьшилось практически в два раза. Наиболее заметное сокращение зафиксировано в массовом сегменте, где объем предложения снизился в три–четыре раза.

Специалист отметила, что одновременно наблюдается спад покупательской активности. Однако, по ее мнению, основной причиной этого является не снижение интереса со стороны покупателей, а нехватка привлекательных объектов. Поскольку новые проекты практически не выводятся на рынок, увеличивается доля апартаментов, находящихся на завершающих этапах строительства, что способствует росту средней стоимости квадратного метра.

Гордеева пояснила, что на ранних стадиях реализации подобные объекты традиционно стоили заметно дешевле. По ее данным, за последние 12 месяцев средняя цена квадратного метра в апартаментах выросла примерно на 22–24%, тогда как квартиры в новостройках подорожали в среднем на 18–20%. Только за последний квартал стоимость апартаментов увеличилась еще примерно на 3,5%, тогда как квартиры прибавили около 2,5%.

Эксперт считает, что такая динамика обусловлена изменением структуры предложения. С рынка постепенно исчезают наиболее доступные варианты, а новые проекты бюджетного сегмента практически не появляются. Кроме того, апартаменты не участвовали в программах семейной ипотеки, поэтому их ценовая динамика оказалась менее зависимой от изменений условий льготного жилищного кредитования.

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