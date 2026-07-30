Правительство рассмотрит новые меры поддержки регионов и бизнеса

Правительство России на заседании 30 июля рассмотрит пакет решений, направленных на поддержку российских регионов, предпринимателей и граждан, а также обсудит изменения в законодательстве, регулирующем туристическую отрасль, пишет ТАСС .

Одним из ключевых вопросов станет выделение финансовой помощи Белгородской, Брянской и Курской областям. Средства планируется направить на предоставление субсидий работодателям для компенсации расходов, связанных с оплатой времени простоя сотрудников, возникшего по независящим от сторон причинам.

Кроме того, кабинет министров рассмотрит вопрос о выделении средств из резервного фонда МЧС для оказания помощи жителям Чеченской Республики, пострадавшим в результате паводков. Финансирование предназначено для граждан, утративших имущество первой необходимости.

В повестку также включено распределение дополнительных средств на предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг жителям российских регионов и города Байконур.

Еще одной важной темой станет законопроект о внесении изменений в законодательство о туристической деятельности. Документ предусматривает более четкое разграничение ответственности между туроператорами, турагентами и другими участниками рынка, оказывающими отдельные услуги в составе туристического продукта.

Инициатива подготовлена для устранения существующих правовых пробелов, из-за которых финансовая ответственность нередко возлагалась на туроператоров даже в случаях нарушений со стороны турагентов. Предлагаемые изменения позволят туристам напрямую предъявлять претензии агентам и требовать компенсации причиненного ущерба.

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