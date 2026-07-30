На Крымском мосту временно остановили движение автомобилей

Автомобильное движение по Крымскому мосту временно приостановлено. Об этом сообщил информационный центр, который отслеживает ситуацию на автоподходах к транспортному переходу, пишет РИА Новости .

По информации центра, в настоящее время проезд для всех транспортных средств через мост закрыт. Причины введения временных ограничений не уточняются.

Водителей и пассажиров, которые находятся непосредственно на мосту или ожидают прохождения досмотровых процедур, призвали сохранять спокойствие и выполнять требования сотрудников транспортной безопасности.

О сроках возобновления движения будет сообщено дополнительно после изменения оперативной обстановки.

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