На Крымском мосту временно остановили движение автомобилей
РИА Новости: проезд по Крымскому мосту временно недоступен
Автомобильное движение по Крымскому мосту временно приостановлено. Об этом сообщил информационный центр, который отслеживает ситуацию на автоподходах к транспортному переходу, пишет РИА Новости.
По информации центра, в настоящее время проезд для всех транспортных средств через мост закрыт. Причины введения временных ограничений не уточняются.
Водителей и пассажиров, которые находятся непосредственно на мосту или ожидают прохождения досмотровых процедур, призвали сохранять спокойствие и выполнять требования сотрудников транспортной безопасности.
О сроках возобновления движения будет сообщено дополнительно после изменения оперативной обстановки.
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