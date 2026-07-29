Стала известна судьба кошки, которую альпинисты взяли в смертельный поход на Эльбрус

Кошка по кличке Мачика, сопровождавшая группу альпинистов из Боснии и Герцеговины во время восхождения на Эльбрус, погибла вместе со своими владельцами. Об этом KP.RU сообщили представители альпинистского клуба «Vedro».

Во время спасательной операции после поступившего сигнала бедствия сотрудники экстренных служб обнаружили на высоте свыше пяти тысяч метров лишь двух выживших участников экспедиции. Еще пять человек, включая супругов Алму и Дениса Окановичей, погибли.

Пара была известна среди туристического сообщества тем, что регулярно отправлялась в походы вместе со своей кошкой. Мачика часто сопровождала хозяев в путешествиях и стала узнаваемым персонажем их блога, где супруги рассказывали о совместных экспедициях.

Как уточнили в клубе, позднее животное было найдено погибшим. После обнаружения кошку похоронили. При этом место, где именно ее нашли, представители организации не раскрыли.

По словам знакомых семьи, перед каждой поездкой владельцы позволяли питомцу самостоятельно выбрать, отправится ли он вместе с ними. Если кошка забиралась в подготовленный рюкзак, ее брали в путешествие, в противном случае она оставалась дома. На этот раз Мачика решила сопровождать своих хозяев в экспедиции на Эльбрус.

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