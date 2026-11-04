Вода не та, а счета те же: как прокуратура добивается перерасчета для целого микрорайона в Ивановской области

В Ивановской области жителям микрорайона пересчитают плату за грязную воду

Общество

В Тейкове Ивановской области прокуратура обратилась в суд, чтобы обязать муниципальное предприятие сделать перерасчет за воду жителям микрорайона Красные Сосенки. Там живут более 4 тысяч человек, счета жителям 70 многоэтажек выставляются регулярно, однако качество воды оставляет желать лучшего.

Как сообщили в прокуратуре, совместные проверки с Роспотребнадзором за последние годы выявляли нарушения санитарно-эпидемиологических требований, а виновных лиц ресурсоснабжающей организации привлекали к административной ответственности. В надзорном ведомстве считают, что по правилам предоставления коммунальных услуг в многоквартирных домах за ненадлежащее оказание услуг абонентам должен быть произведен перерасчет платы. Таким образом, речь идет о требовании не просто устранить нарушения, а вернуть жителям деньги за воду, качество которой не соответствовало нормам.

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