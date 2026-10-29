Эпидобстановка в Сибири: два человека погибли от клещевого энцефалита в Приангарье

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области подвело окончательные итоги эпидемиологического сезона по инфекциям, передаваемым клещами. С момента первых обращений в марте за медицинской помощью в связи с присасыванием паразитов обратились свыше 21 тысячи жителей региона. Лабораторно подтверждено 99 случаев клещевого энцефалита, 107 случаев боррелиоза (болезни Лайма) и 52 случая риккетсиоза. Два случая заболевания клещевым энцефалитом закончились летальным исходом — оба погибших гражданина не имели прививок. Об этом информируют региональные ведомственные службы.

За прошедший сезон специалисты провели лабораторные исследования 15 456 экземпляров клещей, снятых с людей и собранных в дикой природе, что позволило оперативно выявлять ареалы распространения опасных патогенов. В рамках профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий на территории Иркутской области проводились масштабные акарицидные обработки. Всего барьерной противоклещевой обработке подверглось свыше 3106 гектаров общественных пространств, парков, рекреационных зон и территорий детских оздоровительных лагерей.

Специалисты санитарного ведомства подчеркивают, что ключевым и наиболее эффективным методом защиты населения от смертоносного клещевого энцефалита остается плановая и экстренная вакцинопрофилактика. Контроль за организацией иммунизации сохраняет статус приоритетного направления эпиднадзора в Иркутской области.

За девять месяцев 2026 года курс вакцинации и ревакцинации от клещевого энцефалита успели пройти 90 558 жителей региона, в том числе 28 041 ребенок. Эксперты напоминают, что прививочную кампанию к следующему весенне-летнему сезону традиционно рекомендуется начинать в осенне-зимний период, чтобы к моменту активизации паразитов у человека сформировался стойкий иммунный ответ.