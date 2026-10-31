ВОЗ предупредила о росте рисков распространения нового штамма коронавируса

Штамм впервые зафиксировали в мае 2026 года, и с тех пор он уже был выявлен на нескольких континентах. В ВОЗ связывают дальнейшее проникновение вируса в новые страны с активной трансграничной мобильностью населения: по мере передвижения людей угроза только нарастает.

Вместе с тем специалисты успокаивают: на данный момент нет опубликованных клинических данных, которые подтверждали бы, что PJ.2.1 вызывает более тяжелое течение болезни. В организации подчеркнули, что оснований считать этот вариант опаснее других недавно обнаруженных штаммов SARS-CoV-2, нет.

Таким образом, главный вызов сегодня — не повышенная летальность или тяжесть заболевания, а скорость распространения нового варианта по миру.