ВОЗ предупредила о росте рисков распространения нового штамма коронавируса
Новый вариант COVID-19 PJ.2.1 уже на нескольких континентах, предупредили в ВОЗ
Фото: [istockphoto.com/tonefotografia]
Риск международного распространения нового варианта коронавируса PJ.2.1 усиливается, заявили эксперты российского офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает aif.ru.
Штамм впервые зафиксировали в мае 2026 года, и с тех пор он уже был выявлен на нескольких континентах. В ВОЗ связывают дальнейшее проникновение вируса в новые страны с активной трансграничной мобильностью населения: по мере передвижения людей угроза только нарастает.
Вместе с тем специалисты успокаивают: на данный момент нет опубликованных клинических данных, которые подтверждали бы, что PJ.2.1 вызывает более тяжелое течение болезни. В организации подчеркнули, что оснований считать этот вариант опаснее других недавно обнаруженных штаммов SARS-CoV-2, нет.
Таким образом, главный вызов сегодня — не повышенная летальность или тяжесть заболевания, а скорость распространения нового варианта по миру.