В Подмосковье пройдет конкурс для юных исследователей и изобретателей со всей России

С 1 января 2027 года будет проходить прием работ для участия в отборочном этапе конкурса школьных научно-технических проектов АО «ВПК „НПО машиностроения“. Подать заявку можно на официальном сайте МАОУ „Лицей“ города Реутова.

Первый зампредседателя Московского областного реготделения Союза машиностроителей России Антон Дегтярев уточнил, что конкурс нацелен на профориентацию ребят.

«Важно, чтобы школьники имели возможность заниматься проектами в той области, в которой им в дальнейшем будет интересно работать и развиваться. Самое главное — чтобы работа была близка по духу. Мы обращаем внимание школьников на аэрокосмическое направление. НПО машиностроения — один из ведущих разработчиков ракетно-космической техники, и мы всегда заинтересованы в привлечении, подготовке и приеме высококвалифицированных инженерных и научных кадров», — подчеркнул он.

Отборочный тур пройдет в рамках II Всероссийской научно-практической конференции «Первые ступени больших открытий». Она состоится 24–25 февраля в реутовском лицее. Жюри оценят работы учащихся по следующим направлениям: «Инженерное творчество», «Техника и инженерное дело», «Информатика и автоматизированные системы», «Физика и познание мира», «Математика» и «Юниор-техник».

Лучшие проекты представят в финале конкурса, который состоится в апреле в реутовском детском технопарке «Изобретариум». Финалисты смогут принять участие в заключительном этапе олимпиады школьников «Шаг в будущее» по профилю «Инженерное дело», проводимой МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Имена авторов лучших работ будут внесены в Государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности («Таланты России»). Победители и призеры также получат дополнительные баллы при поступлении в Бауманский университет и другие ведущие вузы.

Конкурс научно-технических проектов АО «ВПК „НПО машиностроения“ проводится с 2019 года. Мероприятие проводится Военно-промышленной корпорацией совместно с Администрацией городского округа Реутов и Московским областным региональным отделением Союза машиностроителей России.

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