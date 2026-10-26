Эксперт объяснила, почему работодатели чаще отдают предпочтение мужчинам

Гендерные стереотипы и особенности организации рынка труда по-прежнему влияют на решения работодателей при найме сотрудников. Для сокращения неравенства необходимы системные меры, считает доктор социологических наук, профессор РТУ МИРЭА Светлана Барматова. Об этом она рассказала « Газете.Ru ».

По словам социолога, предпочтение кандидатам-мужчинам складывается под влиянием экономических расчетов, культурных установок, образовательных траекторий и государственной политики.

Для изменения ситуации Барматова предложила сделать зарплаты более прозрачными, развивать отцовские отпуска и программы возвращения к работе после декрета, а также расширять раннюю профориентацию девочек. Еще одной мерой она назвала введение квот для женщин в советах директоров.

Профессор отметила, что современная экономика нуждается в гибкости мышления, эмпатии, командной работе и умении оценивать риски. По ее мнению, работодателям важно оценивать профессиональные качества кандидатов, а не руководствоваться представлениями о надежности сотрудников в зависимости от пола.

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