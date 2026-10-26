Эксперт объяснила, почему работодатели чаще отдают предпочтение мужчинам
Социолог Барматова: женщины обладают ключевыми для работодателя качествами
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая]
Гендерные стереотипы и особенности организации рынка труда по-прежнему влияют на решения работодателей при найме сотрудников. Для сокращения неравенства необходимы системные меры, считает доктор социологических наук, профессор РТУ МИРЭА Светлана Барматова. Об этом она рассказала «Газете.Ru».
По словам социолога, предпочтение кандидатам-мужчинам складывается под влиянием экономических расчетов, культурных установок, образовательных траекторий и государственной политики.
Для изменения ситуации Барматова предложила сделать зарплаты более прозрачными, развивать отцовские отпуска и программы возвращения к работе после декрета, а также расширять раннюю профориентацию девочек. Еще одной мерой она назвала введение квот для женщин в советах директоров.
Профессор отметила, что современная экономика нуждается в гибкости мышления, эмпатии, командной работе и умении оценивать риски. По ее мнению, работодателям важно оценивать профессиональные качества кандидатов, а не руководствоваться представлениями о надежности сотрудников в зависимости от пола.
Ранее сообщалось, что мода на отказ от душа не делает мужчин привлекательнее.