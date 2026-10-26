«Своих не бросаем»: 94-летняя волонтер из Долгопрудного получила президентскую награду

Как отмечается, доброта многогранна, и это точно знают участницы объединения. Порядка 50 жительниц Долгопрудного — волонтеров серебряного возраста — ежедневно работают на благо бойцов СВО, маленьких детей и пожилых людей. Тех, кому нужна их помощь и кому они могут помочь.

Одна из участниц группы — Брусинцева Валентина Петровна — хрупкая, скромная женщина с открытой улыбкой и большим добрым сердцем. В свои 94 года Валентина Петровна не сидит без дела: она вяжет по пять пар носков в неделю специально для участников СВО. С начала специальной военной операции ее руки создали уже более 500 пар.

Совсем недавно Валентину Петровну отметили нагрудным знаком «Народный фронт. Все для Победы». Этот знак учредили в 2024 году по инициативе президента России Владимира Путина. Его вручают гражданам и организациям, которые внесли весомый вклад в поддержку военнослужащих. Награда достается тем, кто делом, средствами и душой подтверждает принцип «Своих не бросаем».

Как говорит сама Валентина Петровна, соотечественникам на фронте нужна поддержка из дома. И она старается помочь — своими руками создает вещи, которые спасают и согревают бойцов на фронте. Дарит тепло и надежду.