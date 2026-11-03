Российская пара годами избивала ребенка и заставляла употреблять наркотики

Кузбасскую пару осудили за пытки ребенка и систематические издевательства

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Анастасия Сокова/Сгенерировано нейросетью]

В Прокопьевске суд вынес суровый приговор матери и отчиму, которые годами истязали малолетнего мальчика и оставили ему неизгладимые увечья. Об этом сообщает VSE42.RU со ссылкой на объединенный пресс-центр судов Кузбасса, региональную прокуратуру и Следком.

Центральный районный суд признал обоих фигурантов виновными в жестоких расправах над ребенком. Мужчина получил 16 лет колонии строгого режима, а женщина проведет за решеткой 13 лет. Кроме того, суд удовлетворил иски о компенсации морального вреда: с отчима взыскали ₽1 млн, а с матери — ₽1,2 млн.

Как установило следствие, насилие над ребенком продолжалось с мая 2021 года по ноябрь 2024 года. Отчим систематически избивал пасынка, принуждал его к употреблению наркотиков, а также торговал запрещенными веществами. Мать знала о происходящем и имела все возможности спасти сына, но сознательно бездействовала. Вместе взрослые издевались над школьником с особой жестокостью, пытались его убить и оставили ему тяжелые травмы, неизгладимо обезобразившие лицо.

В суде женщина категорически отказалась признать вину, заявив лишь о сожительстве с садистом и отсутствии времени на звонок в полицию. Сожитель же вину признал, цинично назвав свои зверства «воспитательными мерами». В ходе масштабного расследования следователи провели свыше 30 экспертиз и допросили более 100 свидетелей. На основании требований органов опеки мать уже лишена родительских прав в отношении троих детей. Осужденные остаются под стражей, а приговор пока не вступил в законную силу.

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