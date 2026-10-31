Новое постановление: вывоз дизеля и газойлей ограничен до 31 января 2027 года

Правительство Российской Федерации продлило временные ограничения на экспорт топливной продукции непосредственными производителями еще на три месяца — до 31 января 2027 года включительно. Соответствующее постановление подписано в Кабмине для поддержания стабильной ценовой конъюнктуры и обеспечения необходимых объемов ресурсов на внутреннем рынке. Ограничение распространяется на дизельное и судовое топливо, а также на газойли, отгружаемые нефтеперерабатывающими заводами. Об этом информирует сетевое издание NEWS.ru .

Принятое решение выравнивает сроки ограничений для всех участников топливного сегмента. Ранее общий мораторий на вывоз топлива из России уже был установлен до конца января 2027 года, однако для прямых производителей дизельного, судового топлива и газойлей нормативно-правовой режим действовал лишь по 31 октября 2026 года. Продление меры призвано пресечь вымывание объемов с внутреннего рынка и предотвратить оптовый рост цен в период зимнего пикового потребления.

Внешнеполитический фон вокруг поставок энергоресурсов остается предметно насыщенным. Ранее глава Министерства энергетики США Крис Райт заявлял, что потенциальная сделка по дизельному топливу между Вашингтоном и Москвой должна продемонстрировать РФ экономическую целесообразность завершения украинского конфликта. Американский чиновник при этом усомнился в возможности РФ осуществлять масштабные экспортные поставки в текущих условиях.

Тем не менее, ключевые решения российского правительства продиктованы в первую очередь приоритетами внутренней энергетической безопасности. Эксперты отмечают, что сохраненный баланс переработки и насыщение АЗС внутри страны остаются главным ориентиром регулирующих ведомств, в связи с чем снятие экспортных барьеров для производителей признано преждевременным.