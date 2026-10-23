Туризм в регионe: как бюджетно съездить в подмосковные усадьбы на электричке
REGIONS: названы пять лучших маршрутов по Подмосковью на электричке
Для яркого уик-энда не обязательно застревать в выездных автомобильных пробках — до главных исторических городов и музейных усадеб Московской области легко добраться на пригородных поездах. Туристический эксперт Артем Алексеев составил для REGIONS подборку из пяти проверенных направлений: Сергиев Посад, Коломна, Звенигород, Абрамцево и Клин. Специалист рекомендует планировать не более одной ключевой локации на день, а также заранее проверять расписание местного транспорта и режим работы музеев. Об этом сообщает портал REGIONS.
Топ-5 направлений для коротких загородных поездок
- Исторические города и духовные центры:
- Сергиев Посад (Ярославский вокзал, ~1,5 часа): Троице-Сергиева лавра, прогулки по центру, кафе и музеи;
- Коломна (Казанский вокзал): Коломенский кремль, набережная Москвы-реки, гастрономические музеи (при прибытии на станцию Голутвин потребуется городской автобус);
- Звенигород (Белорусский вокзал): тихий исторический центр и Саввино-Сторожевский монастырь (от станции до обители ходит автобус).
- Культурные усадьбы и музейные комплексы:
- Абрамцево (Ярославский вокзал, ст. Абрамцево или Хотьково): музей-заповедник, связанный с Аксаковым, Мамонтовым и знаменитым художественным кружком;
- Клин (Ленинградский вокзал, ст. Клин): Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П. И. Чайковского и парковые зоны.
- Советы по подготовке к поездке от эксперта Артема Алексеева:
- Не перегружать программу, оставляя время на прогулку и обед;
- Заранее проверять интервалы движения обратных электричек и локальных автобусов (особенно по воскресеньям);
- Выбирать удобную обувь, брать воду и иметь полностью заряженный смартфон.