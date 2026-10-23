Туризм в регионe: как бюджетно съездить в подмосковные усадьбы на электричке

Для яркого уик-энда не обязательно застревать в выездных автомобильных пробках — до главных исторических городов и музейных усадеб Московской области легко добраться на пригородных поездах. Туристический эксперт Артем Алексеев составил для REGIONS подборку из пяти проверенных направлений: Сергиев Посад, Коломна, Звенигород, Абрамцево и Клин. Специалист рекомендует планировать не более одной ключевой локации на день, а также заранее проверять расписание местного транспорта и режим работы музеев. Об этом сообщает портал REGIONS.