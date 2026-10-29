Опасный отдых: туристка из РФ заразилась тропическим вирусом после укуса комара

Отдых на Мальдивских островах обернулся тяжелым медицинским ЧП для российской туристки, находящейся на седьмом месяце беременности. Как сообщает Telegram-канал Mash, 32-летняя женщина подверглась укусу тропического комара, после чего у нее развилась опасная вирусная инфекция — лихорадка Западного Нила. Пациентка была экстренно госпитализирована с критически высокой температурой, сильными головными болями и неврологическими симптомами. Лабораторные тесты подтвердили диагноз, который несет серьезные риски не только для здоровья будущей матери, но и для плода из-за угрозы внутриутробной передачи вируса. Об этом пишет издание «Комсомольская правда» со ссылкой на Mash.

Тревожные симптомы проявились у туристки внезапно: на фоне полноценного отдыха температура тела подскочила до 39 градусов, появились изнуряющие мигрени и сильные боли в области спины. После срочного обращения за медицинской помощью пациентку перевели в стационар. Спустя трое суток комплексные лабораторные исследования подтвердили наличие у нее вируса лихорадки Западного Нила.

Особую сложность клинической ситуации придает беременность пациентки (7 месяцев). По оценкам врачей, в тяжелых случаях инфекция способна поражать центральную нервную систему, вызывая менингит, энцефалит, сильные судороги и спутанность сознания. Главной угрозой в данном случае выступает потенциальный риск трансплацентарной передачи вирусного агента плоду, что требует круглосуточного мониторинга со стороны профильных специалистов и инфекционистов.

Лихорадка Западного Нила — острое вирусное заболевание, природными резервуарами и переносчиками которого являются птицы и комары. Хотя традиционно эндемичными регионами считаются страны с жарким климатом Ближнего Востока, Африки и юга Европы, случаи заражения на курортах Южной Азии подчеркивают необходимость усиленной репеллентной защиты даже на популярных тропических направлениях.