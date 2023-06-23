Военнослужащий из Богородского округа рассказал, как поехал добровольцем в зону СВО

Житель Ногинска Владимир рассказал интернет-изданию «Богородские вести» о военной службе в зоне спецоперации и получении государственной награды.

Владимир является выпускником кадетского корпуса Центра образования №21. В неполные двадцать лет он поступил на военную службу и отправился добровольцем в зону проведения СВО.

«Я подписал контракт с Росгвардией. А буквально через три месяца началась специальная военная операция. И я сразу решил, что буду принимать в ней участие», - рассказал он.

Теперь Владимир является командиром отделения. За грамотное выполнение задач его наградили Знаком отличия ордена Святого Георгия – Георгиевским крестом четвертой степени.

Эта награда – не первая для Владимира. Ранее он спас нескольких человек во время пожара в Богородском округе. За это его наградили премией губернатора «Мы рядом».

Сейчас Владимир в отпуске и старается как можно больше времени проводить с семьей. Через несколько месяцев он снова отправится в зону СВО.