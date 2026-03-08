Война добралась до больниц: в мире исчезают аппараты МРТ

Фото: [ Ребенок проходит обследование на современном томографе в Детском клиническом центре им. Л. Рошаля в Красногорске/Медиасток.рф ]

Конфликт на Ближнем Востоке может ударить по мировой медицине. Из-за остановки производства в Катаре возникла угроза дефицита гелия, необходимого для работы томографов. России нехватка не грозит, но другие страны столкнутся с ростом цен, пишет РИА Новости.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке создало серьезные риски для глобальной системы здравоохранения. Как пояснил эксперт ВШЭ Вячеслав Кулагин, под ударом оказалась доступность магнитно-резонансной томографии из-за сбоев в поставках гелия.

Причиной стала приостановка производства сжиженного газа в Катаре после атак беспилотников. Поскольку гелий извлекается именно в процессе подготовки СПГ, катарские мощности по выпуску этого ценного газа также встали. Аналитик напомнил, что на это государство приходится порядка 60% мирового оборота гелия в межрегиональной торговле.

Кулагин отметил, что гелий обладает уникальными физическими свойствами, прежде всего рекордно низкой температурой сжижения. Это делает его незаменимым для охлаждения магнитов в аппаратах МРТ. Если катарский гелий не вернется на рынок в ближайшее время, медицинские учреждения по всему миру начнут лихорадочный поиск альтернатив. Специалист прогнозирует, что первыми пострадают индустрия развлечений, использующая гелий для воздушных шаров, а затем и сфера диагностики. Неизбежным следствием станет скачок цен на процедуру.

Для России сложившаяся ситуация не представляет угрозы. По словам эксперта, отечественная добыча гелия в десять раз превосходит внутренние потребности. Объемы настолько велики, что излишки приходится закачивать обратно в пласт. Однако нарастить экспорт в Азию мешают логистические ограничения. Транспортировка гелия требует сложных решений и завязана на западных компаниях, которые под санкционным давлением отказываются от сотрудничества с РФ.