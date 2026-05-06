Вы ходите каждый день, но делаете это неправильно: ошибки, которые сводят пользу прогулок к нулю

Ходьба кажется самым простым видом активности, но даже в ней многие совершают ошибки, которые снижают пользу и повышают нагрузку на суставы, пишет TIME. Эксперты напоминают: важны не только шаги, но и темп, осанка, обувь и даже работа рук.

Первая ошибка — считать прогулку «ненастоящей» тренировкой. Кардиолог Дэвид Сабгир утверждает, что регулярная ходьба может быть сопоставима по пользе с бегом, плаванием или велосипедом, просто требует больше времени.

Вторая проблема — слишком медленный темп. Физиотерапевт Милика Макдауэлл советует ориентироваться примерно на 120–130 шагов в минуту: такая ходьба уже дает заметную нагрузку для сердца и обмена веществ.

Телефон в руке тоже мешает: человек опускает голову, портит осанку и хуже следит за дорогой. Не менее вредна привычка наклоняться корпусом вперед, волочить ноги или держать руки за спиной — это ухудшает координацию и повышает риск падения.

Эксперты советуют активнее размахивать руками, отталкиваться ягодичными мышцами, поднимать стопы и выбирать обувь по размеру. Слишком тесные кроссовки могут приводить к боли, деформации пальцев и травмам, а чрезмерно мягкая обувь ослабляет стопы.

Также стоит менять маршруты, добавлять холмистую местность, ступеньки и разный темп. Тогда прогулка перестает быть формальностью и действительно работает на здоровье.