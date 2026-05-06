Огнеборцы ГКУ МО «Мособлпожспас» приняли участие в тушении пожара в церкви в Ленинском округе

6 мая работники 228‐й, 235‐й и 287‐й пожарно‐спасательных частей ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с сотрудниками федеральной противопожарной службы и подразделениями столицы оперативно ликвидировали пожар в здании церкви. Возгорание произошло в военном городке поселка Петровское Ленинского городского округа.

Все началось утром, когда в единую службу экстренных вызовов «Система‐112» поступило тревожное сообщение: загорелась деревянная пристройка к церкви, в которой располагалась трапезная. Ситуация быстро осложнялась — пламя стремительно перекинулось на основное здание и колокольню. Возникла серьезная угроза соседним строениям: они находились всего в 6 м от очага возгорания.

На место происшествия незамедлительно выдвинулись расчеты нескольких пожарно‐спасательных подразделений. По словам начальника территориального управления № 14 ГКУ МО «Мособлпожспас» Максима Чапкина, к моменту прибытия огнеборцев ситуация была крайне напряженной: пристройка полыхала открытым огнем по всей площади, а церковь уже частично оказалась охвачена пламенем.

Действуя слаженно и профессионально, спасатели оперативно проложили магистральную линию от пожарного гидранта и подали несколько стволов на тушение. Благодаря грамотным и решительным действиям пожарных удалось в кратчайшие сроки взять ситуацию под контроль. В 8:08 пожар был локализован на площади около 205 кв. м. К 8:31 огнеборцы полностью ликвидировали открытое горение. Пострадавших нет.

