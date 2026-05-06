Подмосковному бизнесу передали почти 800 участков без торгов

С 2015 года в Подмосковье инвесторам передали 758 земельных участков площадью более 29 тыс. га в рамках программы «272», которая предусматривает упрощенный механизм предоставления земли в аренду для реализации инвестиционных проектов. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«На участках реализуется 197 инвестпроектов. Планируемый объем инвестиций превышает 462,8 млрд рублей, а реализация проектов позволит создать порядка 23 тыс. рабочих мест», — отметила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, в этом году в регионе было заключено 11 соглашений, которые предусматривают передачу 20 участков общей площадью 84 га. Объем инвестиций по ним составляет 13 млрд рублей, реализация проектов создаст более 400 рабочих мест.

Так, например, компания «Ступинский гофрокомбинат» возведет производственно-складской комплекс по выпуску гофрированного картона в Ступино, в работы вложат более 4 млрд рублей. Это позволит создать 300 рабочих мест к 2029 году.

Напомним, программа «272» позволяет инвесторам получать участки без торгов. При выполнении всех обязательств они смогут выкупить их за 15% от кадастровой стоимости. Напомним, что подобрать площадку можно на инвесткарте Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.