Почти 250 га сельхозземли без торгов передали подмосковным фермам

В апреле 2026 года крестьянско-фермерским хозяйствам (КФХ) в пяти округах Подмосковья (Кашира, Богородский, Луховицы, Серпухов и Ступино) передали в аренду без торгов порядка 250 га сельхозземли

«Это земля сельскохозяйственного назначения, которую фермеры смогут использовать для нужд своего хозяйства, а через три года использования по целевому назначению — оформить ее в собственность», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Наибольшее количество участков передали фермерам Каширы — 183 га, Серпухова — 35,5 га и Ступино — 21,7 га. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области напомнили, что предоставление участков без торгов позволяет вовлечь в оборот неиспользуемые сельхозугодья и поддерживать развитие фермерских хозяйств.

