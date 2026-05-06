Не номер, а впечатление: как гостиничный бизнес продает эмоции — рассказывает президент Cosmos Hotel Group

На отраслевом форуме под названием «Стратегия Лидера» в рамках сессии «Франчайзинг высоких чеков: от одного бренда к экосистеме. Экономика впечатлений и франчайзинг» выступил президент гостиничной сети Cosmos Hotel Group Александр Биба.

Спикер подробно рассказал о ключевых особенностях модели франчайзинга в индустрии гостеприимства и так называемой экономике впечатлений. Эксперт объяснил, каким образом можно эффективно масштабировать гостиничные проекты и при этом сохранять уникальность и неповторимость каждого отдельного объекта.

«Мы стандартизируем процессы бэк-офиса и внешнего обслуживания, создаем систему обучения и стажировок, чтобы каждый сотрудник стал амбассадором бренда, но при этом сохраняем душу и уникальность каждого отеля», — отметил Александр Биба.

По словам Александра Бибы, гостиничный бизнес, а также смежные с ним проекты (например, городские бани, спа-центры или рестораны при отелях) продают клиенту не просто продукт или услугу, а целостное впечатление от пребывания.

Эксперт подчеркнул, что успешность любой гостиничной франшизы напрямую зависит от двух факторов. Во-первых, это грамотное сочетание жестких, единых стандартов качества с эмоциональной, «душевной» составляющей обслуживания. Во-вторых, это тщательный, скрупулезный отбор деловых партнеров и умение гибко адаптировать типовую концепцию бренда под уникальные локальные условия региона.

«Человеческий фактор остается ключевым: даже с учетом технологий и искусственного интеллекта гости возвращаются туда, где их внимание и опыт ценятся больше всего», — добавил спикер.

Применяемый подход, как отметил глава Cosmos Hotel Group, позволяет создавать устойчивые и постоянно развивающиеся франчайзинговые сети. В таких сетях каждый отдельный проект приносит владельцам ожидаемую стабильную прибыль, формирует высокий уровень лояльности клиентов. Кроме того, эта стратегия значительно усиливает темпы масштабирования бизнеса и увеличивает присутствие бренда на рынке.

