Волны до 4 метров и наводнения: где в Таиланде туристам стоит быть осторожнее этой зимой

Зима в северной части Таиланда начнется примерно на неделю позже обычного — в третью неделю октября — и продлится до середины февраля 2027 года. Об этом сообщило Метеорологическое управление Таиланда, предупредив, что на юге возможны сильные дожди и наводнения.

По данным ведомства, средняя минимальная температура на севере составит 22–23°C — примерно на два градуса выше среднего показателя 19,9°C. Прошлой зимой столбики термометров опускались в среднем до 19,6°C. Самый холодный период ожидается с конца декабря 2026 года по начало февраля 2027-го; на горных вершинах севера и северо-востока возможны очень низкие температуры и частые заморозки. В Бангкоке минимальные температуры ожидаются в пределах 19–21°C, в прилегающих провинциях — 18–20°C. В северных и северо-восточных районах прогнозируются самые низкие температуры — 10–12°C.

На юге в ноябре и декабре, особенно на побережье Сиамского залива, пройдут проливные дожди. Возможны внезапные наводнения, лесные паводки и разливы рек. Ведомство предупредило о вероятности тропических циклонов: высота волн в Сиамском заливе может достигать 3–4 метров, в Андаманском море — 1–2 метров. Ожидается, что Эль-Ниньо усилится к концу 2026 года и, возможно, сохранится до начала 2027-го, что сделает зиму мягче.

Для туристов прогноз двойственный: север и центр подарят комфортную прохладу для экскурсий, а на южных курортах стоит следить за прогнозами и выбирать отели с гибкими условиями бронирования.