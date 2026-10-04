Хотел, чтобы вертолет полетел: каскадер показал провал безумного трюка с лимузином

Каскадер из Ростова-на-Дону Евгений Чеботарев показал видео с неудачным трюком, в ходе которого лимузин с привязанным к нему вертолетом потерпели крушение. Об этом сообщает «Подъем».

По словам каскадера, изначально планировалось перевезти вертолет Ми-2 к месту съемки без использования специального транспорта. Для этого он закрепил воздушное судно на удлиненном лимузине-внедорожнике Ford и решил проехать около 10 километров через поле.

Однако из-за неровной дороги конструкцию начало уводить в сторону, после чего вертолет сорвался. На опубликованных кадрах видно, как автомобиль разгоняется, Чеботарев покидает машину перед обрывом, а лимузин вместе с вертолетом падает вниз.

Каскадер отметил, что результат оказался не таким, как планировалось. Он рассчитывал, что конструкция хотя бы частично пролетит по воздуху, однако трюк завершился падением. При этом сам Чеботарев не пострадал.