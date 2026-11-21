Управление по борьбе с киберпреступностью МВД России предупредило граждан, что обычное извлечение SIM-карты из смартфона не делает номер недействительным, об этом сообщает МВД Росси и. Даже при прекращении оплаты услуг связи оператор продолжает удерживать номер за прежним владельцем в течение нескольких месяцев, однако впоследствии он снова поступает в продажу и передается другому абоненту.

Если новым владельцем окажется злоумышленник, он сможет восстановить пароли от учетных записей, привязанных к этому телефону. На номер обычно завязаны коды подтверждения и восстановления доступа для следующих сервисов:

портал Госуслуги и банковские карты;

социальные сети и электронная почта;

маркетплейсы, службы доставки и другие цифровые платформы.

Как правильно отказаться от старой SIM-карты

При смене номера телефона в ведомстве рекомендуют сначала обновить контактные данные во всех своих аккаунтах и привязать их к новому номеру. Прежде чем выбросить старую SIM-карту, необходимо официально расторгнуть договор с оператором связи.

Оформить расторжение договора можно тремя способами:

в салоне связи;

через мобильное приложение оператора;

на портале «Госуслуги».

Только после выполнения всех этих действий номер окончательно переходит к другому абоненту, а прежний владелец прекращает нести ответственность за его дальнейшее использование.