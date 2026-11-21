Возврат номера в продажу через несколько месяцев: почему нельзя просто выкинуть SIM-карту
Киберполиция объяснила, как правильно отказаться от ненужной SIM-карты
Управление по борьбе с киберпреступностью МВД России предупредило граждан, что обычное извлечение SIM-карты из смартфона не делает номер недействительным, об этом сообщает МВД Росси и. Даже при прекращении оплаты услуг связи оператор продолжает удерживать номер за прежним владельцем в течение нескольких месяцев, однако впоследствии он снова поступает в продажу и передается другому абоненту.
Если новым владельцем окажется злоумышленник, он сможет восстановить пароли от учетных записей, привязанных к этому телефону. На номер обычно завязаны коды подтверждения и восстановления доступа для следующих сервисов:
- портал Госуслуги и банковские карты;
- социальные сети и электронная почта;
- маркетплейсы, службы доставки и другие цифровые платформы.
Как правильно отказаться от старой SIM-карты
При смене номера телефона в ведомстве рекомендуют сначала обновить контактные данные во всех своих аккаунтах и привязать их к новому номеру. Прежде чем выбросить старую SIM-карту, необходимо официально расторгнуть договор с оператором связи.
Оформить расторжение договора можно тремя способами:
- в салоне связи;
- через мобильное приложение оператора;
- на портале «Госуслуги».
Только после выполнения всех этих действий номер окончательно переходит к другому абоненту, а прежний владелец прекращает нести ответственность за его дальнейшее использование.