Почти шесть из десяти жителей Москвы собираются приобрести гаджеты во время ноябрьских распродаж. Об этом сообщает REGIONS со ссылкой на исследование «Авито Товаров» и «Авито Рекламы».

Средний чек, который москвичи готовы потратить на технику со скидкой, составляет порядка ₽31,2 тыс. Наибольший интерес вызывают смартфоны — их намерены купить 44% опрошенных. Далее идут ноутбуки (22%), планшеты и наушники (по 18%), телевизоры (17%), умные колонки (16%) и носимая электроника вроде часов и фитнес-браслетов (12%).

Чаще всего москвичи присматривают технику для себя — такой вариант назвали 67% участников опроса. По 20% собираются купить устройства для детей и для партнера, 16% — для родителей или других родственников, еще 11% — в подарок другу или коллеге.

Большинство ориентируется на покупку одного или двух гаджетов: один девайс хотят приобрести 32% опрошенных, два — 26%. Три устройства планируют взять 13%, четыре и более — 5%. Бюджеты распределились так: 19% респондентов ориентируются на сумму свыше ₽50 тыс., еще 17% готовы потратить от ₽30 тыс. до ₽50 тыс.

Ключевым каналом, через который москвичи узнают о скидках, остается онлайн-реклама: о ней заявили 75% тех, кто планирует покупать гаджеты. Чаще всего предложения замечают на площадках электронной коммерции — этот вариант выделили 65% респондентов из этой группы.

По словам директора «Авито Рекламы» и стратегических партнерств Якова Пейсахзона, распродажи становятся важным периодом для рынка электроники: покупатели активнее сравнивают варианты и внимательнее относятся к возможности приобрести технику на выгодных условиях. Эффективность рекламы зависит от площадки: особенно результативны ресурсы электронной коммерции, где пользователи уже находятся в режиме выбора.

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